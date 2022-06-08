Elektrik panosundaki şase yangına neden oldu - Son Dakika
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Elektrik panosundaki şase yangına neden oldu

08.06.2022 10:05
Elektrik panosundaki şase yangına neden oldu

Tekirdağ'da iki katlı bir evde, elektrik panosundaki şase sebebiyle yangın çıktı.

Tekirdağ'da iki katlı bir evde, elektrik panosundaki şase sebebiyle yangın çıktı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, evin büyük bir kısmı yandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan çıkan kıvılcımların eve sıçraması sebebiyle çıkan yangın mahalleli tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına almayı başardı. Evin bir kısmında maddi hasar meydana gelirken, yangın sebebiyle yaralanan olmadı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Elektrik panosundaki şase yangına neden oldu
Elektrik panosundaki şase yangına neden oldu

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik panosundaki şase yangına neden oldu - Son Dakika

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