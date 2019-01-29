Son Dakika Haberleri: Elektrik Panosundaki Yangın Korkuttu

Elektrik Panosundaki Yangın Korkuttu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın ve patlamalar çevredeki vatandaşları endişelendirdi.

Elektrik Panosundaki Yangın Korkuttu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın ve patlamalar çevredeki vatandaşları endişelendirdi.

Edinilen bilgiye göre Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan elektrik panosundan dumanlar yükselmesi ve küçük çaplı patlamaların yaşanması üzerine vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri panonun çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlileri de yangın tüpleriyle panoya müdahalede bulundu.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesine rağmen panodaki yanma ve patlamalar uzun süre devam etti. Görevlilerin gelmesi ve panoya müdahalede bulunmasının ardından itfaiye ve emniyet görevlileri olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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