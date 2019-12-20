Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu

6 saat önce

Kağıthane'de 5 katlı bir binada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]

Kağıthane'de 5 katlı bir binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Yangın, saat 18.30 sıralarında Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesi Sedir Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın elektrik panosundaki devrede henüz belirlenemeyen bir sebeple ufak çaplı patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında apartman boşluğu dumanlarla kaplandı.


Apartmandaki yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangından dolayı mahsur kalan apartman sakinleri, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılarak aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL

Kağıthane, Hamidiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:49 Kaynak: İHA
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