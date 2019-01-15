Elektrik Parası Ödememek İçin Karanlıkta Oturuyor

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyünde kanser hastası olan Emine Akbaş (65), yaşamını, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından ödenen 230 TL'lik tedbir nafakasıyla sürdürüyor.

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyünde kanser hastası olan Emine Akbaş (65), yaşamını, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından ödenen 230 TL'lik tedbir nafakasıyla sürdürüyor. Nafaka parasının 150 TL'sini ev kirası olarak veren Akbaş, elektrik parası ödememek için karanlıkta oturuyor.



Merkeze bağlıTevfikiye köyünde yaşayan Emine Akbaş, kolon ve karaciğer kanseriyle mücadele ediyor. Boşanma aşamasında olduğu eşinden aldığı 230 TL'lik tedbir nafakasıyla geçimini kıt kanaat sürdüren Akbaş, nafakanın 150 TL'sini ev kirası olarak veriyor. Geriye kalan 80 TL ile de bir ay boyunca geçinmeye çalışıyor. Akbaş, elektrik faturası gelmemesi için ışıkları yakmayıp, karanlıkta oturuyor. Zor durumdaki Akbaş'a, köydeki komşuları yiyecek yardımında bulunuyor.



Kendisine bir yardım elinin uzatılmasını isteyen Emine Akbaş, "Köyün insanları bana yardım ediyor. Komşularım mevsimine göre sebzeler getiriyor. Fakirim, kimim kimsem yok diye kandillerde, ramazanlarda, bayramlarda yiyecek yardımı geliyor. Boşanma aşamasında olduğum eşimden 230 lira nafaka alıyorum. Bunun 150 lirasını kiraya veriyorum, kalan 80 lirayla geçinmeye çalışıyorum. Ne zor şartlarda yaşadığımı bir Allah, bir kendim biliyorum. Kapımı açan yok, arayan soran yok. Eğilemiyorum, oturamıyorum, kalkamıyorum. Evde elektrik kullanmıyorum. Kullandığım zaman fatura 50 lirayı geçiyor. Ödeyemiyorum. Komşuların yardımıyla geçiniyorum. Ben ölünceye kadar yapılacak küçük bir evde oturmak istiyorum" dedi. - Çanakkale

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