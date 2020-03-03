Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik üretim tesislerine ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının üretim lisansı alınmadan önce imzalanamayacağı kararlaştırıldı.

EPDK'nin Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik üretim tesislerine ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları üretim lisansı alınmadan önce imzalanamayacak. Bu şartın yerine gelmesiyle ön lisans sahibi tüzel kişinin başvurusu ve dağıtım lisansı sahibinin olumlu görüş vermesiyle 31 Aralık'a kadar bağlantı anlaşması imzalanabilecek.

Ayrıca, kullanıcı tarafından dağıtım varlıklarının tesis edilmesi metodolojisi kapsamında hesaplanacak yatırım tutarının tamamı kadar teminat kullanıcıdan alınacak.

Alınan teminatların geri ödemesinin yapılabilmesi için ise üretim tesisinin geçici kabulünün yapılmış olması, söz konusu dağıtım tesisinin geçici kabulü ile dağıtım tesisinin bulunduğu yerlere ilişkin kamu yararı, irtifak hakkı tesisi veya devir kararının veya orman kesin izin belgesinin alınmış olması gerekecek.