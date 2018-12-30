Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
1 saat önce
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasasında üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli proje veya kesin proje onayı yerine ön proje onayının da 31 Aralık 2019'a kadar sunulabilmesine karar verildi.
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasasında üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli proje veya kesin proje onayı yerine ön proje onayının da 31 Aralık
2019'a kadar sunulabilmesine karar verildi.
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, yönetmelik kapsamında üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli proje veya kesin proje onayı yerine ön proje onayı da 31 Aralık 2019'a kadar sunulabilecek. Söz
konusu yönetmelik, elektrik piyasasındaki önlisans ve lisanslandırma uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans ve lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini belirliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:23 Kaynak: AA
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