Son Dakika Haberleri: Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik
Son Dakika Ekonomi Haber

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

1 saat önce

Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, ön lisans almak için sunulması gereken bilgi ve belgeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başvuru Sistemi üzerinden sunacak.

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik, System.String[]
Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, ön lisans almak için sunulması gereken bilgi ve belgeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başvuru Sistemi üzerinden sunacak.
EPDK'nin "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, ön lisans almak için, kurul kararıyla yürürlüğe konulan "Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgeleri EPDK Başvuru Sistemi üzerinden sunmak suretiyle, bu yönetmelikte başvuru süresi düzenlenen kaynaklar bakımından süresi içerisinde EPDK'ye başvuracak.
Ön lisansa ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için başvuruda bulunacak tüzel kişi, kurum nezdinde elektronik başvuru yapacak yetkilinin bilgilerini EPDK'ye yazılı olarak sunacak. Ana hizmet birimi EPDK'ye bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisini tanımlayacak.
YEKA başvuruları
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için yapılacak ön lisans başvuruları ise YEKA yönetmeliğinde 45 gün olarak belirlenen süre içerisinde EPDK'ye yapılacak. Başvuru sırasında istenen belgelerin gereğine uygun olarak sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, ilgili belgelerin EPDK'ye sunulduğu tarihi izleyen 20 iş günü içerisinde tamamlanacak.
İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvurudaki eksikliklerin, ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde giderilmesi istenecek ve söz konusu eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılacak.
Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ise başvuru tarihi itibarıyla veya eksikliklerin giderildiğini gösterir belgelerin EPDK'ye sunulduğu tarih itibarıyla değerlendirmeye alınacak.
Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, ön lisans ve lisans tadil başvuruları, ön lisans ve lisans sonlandırma talepleri gibi diğer işlemler de yeniden düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:37 Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Söz, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



70 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi hala parasını almadı Motorine 15 kuruş indirim geldi İş yeri sahibi, dükkanına gelen hırsızı, "Yemek ısmarlayayım" diyerek vazgeçirdi LPG tüplerinin muayenesinde yeni düzenlemeye gidildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:17:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]