Son Dakika Haberleri: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Son Dakika Ekonomi Haber

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

49 dakika önce

Çevresel Etki Değerlendirmesine (ÇED) tabi projeler için alınan "ÇED Olumlu Kararı" mücbir sebepler dışında, bir yıl içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunulacak.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik, System.String[]

Çevresel Etki Değerlendirmesine (ÇED) tabi projeler için alınan "ÇED Olumlu Kararı" mücbir sebepler dışında, bir yıl içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunulacak.

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ÇED'e tabi projeler için alınan ÇED Olumlu Kararı, mücbir sebepler dışında, bir yıl içinde EPDK'ye sunulacak.

Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle veya yerli madenlere dayalı başvurular hariç olmak üzere, önlisans başvurularında söz konusu kararın sunulması zorunlu olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Çevresel Etki Değerlendirme, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Charlie Hebdo davası: 2 Türk mahkemeye çıkarılacak
Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Beşiktaş Esports'ta maaş krizi Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:01:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]