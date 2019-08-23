Çevresel Etki Değerlendirmesine (ÇED) tabi projeler için alınan "ÇED Olumlu Kararı" mücbir sebepler dışında, bir yıl içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunulacak.

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ÇED'e tabi projeler için alınan ÇED Olumlu Kararı, mücbir sebepler dışında, bir yıl içinde EPDK'ye sunulacak.

Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle veya yerli madenlere dayalı başvurular hariç olmak üzere, önlisans başvurularında söz konusu kararın sunulması zorunlu olacak.