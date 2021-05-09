Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik - Son Dakika

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

09.05.2021 13:25
Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında bağlantı ve sistem kullanımı, lisanslı ve lisanssız elektrik üretimine yönelik yönetmeliklerde değişikliğe gitti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında bağlantı ve sistem kullanımı, lisanslı ve lisanssız elektrik üretimine yönelik yönetmeliklerde değişikliğe gitti.

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tedarik lisansında, varsa müstakil elektrik depolama tesis veya tesislerine; üretim lisansında ise varsa üretime bütünleşik elektrik depolama ünitesine ilişkin hükümlere yer verilecek.

Ön lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler, ön lisanslarına üretime bütünleşik depolama üniteleri de eklemek istemeleri halinde kuruma başvuruda bulunacak.

Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüyle sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri, ön lisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünleri kullanacak biyokütleye dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bahse konu tesislerinde kullanacakları yan ürünleri lisansı kapsamındaki tesis bünyesinde kuracakları piroliz tesislerinden karşılayabilecek.

Birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde yardımcı kaynağa dayalı olarak kurulacak ünite veya ünitelerin toplam gücü, kurul kararıyla belirlenecek.

Lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik

Kurumun, Elektik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, iletim ya da dağıtım sistemiyle herhangi bir şekilde bağlantısı olmadan çalışan üretim tesisleri, ön lisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek.

Şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin kabul işlemleri, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren, sayacın tesis edildiği noktaya göre orta gerilim seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl, bunun dışındaki üretim tesislerinde iki yıl, alçak gerilim seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl içerisinde tamamlanacak.

EPDK'nin Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne göre ise Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 5 yıllık bölgesel üretim tesisi kapasitesinin belirlenmesinde mevcut ve 5 yıllık süre içerisinde yatırım programına alınmış olan iletim tesisleri ve trafo merkezlerinin kapasitesini dikkate alacak.

Elektrik üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, üretim tesisinin bağlı olduğu bağlantı noktasından şebekeye bağlanacak.

Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, üretim tesisinin bir ünitesi olarak, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisleri ise tüketim tesisinin bir unsuru olarak kabul edilecek.

Müstakil elektrik depolama tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısı, dağıtım sistemine bağlantı için gerekli tesislerin tamamının kullanıcı tarafından yapılması ve işletme, bakım, onarım ve yenileme işlerinin kullanıcıya ait olması şartıyla gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Kurumun Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yenilenebilir Enerji, Gazete, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik - Son Dakika Ekonomi


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