Elektrik piyasası tarifeler yönetmeliği yenilendi - Son Dakika

Elektrik piyasası tarifeler yönetmeliği yenilendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasası tarifeler yönetmeliğini yeniledi.

Elektrik piyasası tarifeler yönetmeliği yenilendi, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasası tarifeler yönetmeliğini yeniledi.

EPDK'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve "iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış, piyasa işletim ve son kaynak tedarik tarifelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan" yönetmeliğin amacı; "elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi" diye tanımlandı.

Toplam 32 maddeden oluşan yönetmeliğin "portföy değişiklikleri kapsamındaki" fiyatları düzenleyen 29. maddesinde şöyle denildi:

"(1) Perakende satış fiyatı oluşumunda dikkate alınan düzenlemeye tabi tüketici tüketimlerinin düşmesine bağlı olarak görevli tedarik şirketlerinin perakende satış gelir tavanının karşılanmasını sağlamak ve serbest tüketici hakkını kullanan ve kullanamayan tüketicilerin aralarında perakende satış gelir tavanı ve fiyat farkı kaynaklı piyasa bozukluklarının oluşmasını engellemek amacıyla Kurulca uygun görülmesi halinde, perakende satış gelir tavanının Kurul tarafından belirlenecek oranına tekabül eden tutar, EPİAŞ tarafından piyasa işletim ücreti ile birlikte serbest tüketicilere yansıtılmak üzere tedarikçilere yansıtılabilir. Serbest tüketici hakkını kullanan tüketicilerden bu kapsamda elde edilen gelirler ilgili görevli tedarik şirketine aktarılır.

"(2) Serbest tüketici hakkını kullanan tüketicilere piyasa işletim ücreti yanında yansıtılacak tutar, görevli tedarik şirketlerinin son kaynak tedariki yükümlüsü olmaları nedeniyle perakende satış faaliyetlerini emreamade olarak yürütebilmeleri için gerekli olan maliyetler çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

"(3) Görevli tedarik şirketlerinin emreamade durumlarının sürdürülmesi için gerekli olan maliyetler dikkate alınarak belirlenecek fiyatın hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar görevli tedarik şirketlerinin önerileri de değerlendirilerek Kurul tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar tüm görevli tedarik şirketleri için ortak belirlenebileceği gibi her bir görevli tedarik şirketi için ayrı ayrı da belirlenebilir."

Yeni yönetmelik, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 08:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Elektrik piyasası tarifeler yönetmeliği yenilendi - Son Dakika Ekonomi

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