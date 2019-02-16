Elektrik Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik
1 saat önce
Elektri·k piyasası li·sans yönetmeli·ği·nde deği·şi·kli·k yapıldı.
Elektri·k piyasası li·sans yönetmeli·ği·nde deği·şi·kli·k yapıldı.
Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle, 2.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin" 57'nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinin eklendiği belirtildi.
Buna göre, ilgili yönetmeliğin (k) bendinin içeriğinin "YEKA için verilen önlisanslarda önlisans sahibi tüzel kişinin doğrudan ve/veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine" olduğu bilgisine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:28 Kaynak: AA
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