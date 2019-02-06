Elektrik Piyasasından Yeni Rekor!

Bu rapora göre ülkemizdeki elektrik tüketicisi sayısı rekor seviyeye ulaşırken, elektrik üretiminde doğal gaz kaynaklı elektrik santrallerinin üretimindeki düşüş ve yerli yenilenebilir kaynakların kullanımındaki artış dikkat çekti.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma internet sitesi EnCazip tarafından derlenen bilgilere göre toplam elektrik tüketicisi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 43 milyon 800 bine ulaştı. Ev kullanıcılarının sayısı 35 milyon olurken, ticarethane kullanıcılarının sayısı 7 milyon, sanayi abonelerinin sayısı ise 342 bin oldu.

Güneşten elektrik üretimi uçuşa geçti

Lisanslı elektrik üretiminin yüzde 76'sı özel sektör tarafından yapılırken, işletmesi kamuya ait santrallerin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 24 oldu. Toplam elektrik ihtiyacının yüzde 29'u doğal gaz kaynaklı santrallerden karşılanırken, yüzde 12'si barajlı hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Doğal gazdan üretilen elektrik miktarı önceki yıla göre yüzde 38 azalırken, barajlı hidroelektrik kaynaklı üretim yüzde 83 arttı. Güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 487 gibi rekor bir oranda artış gösterdi. Diğer yenilenebilir kaynaklardan olan rüzgardan üretim yüzde 83, akarsulardan üretilen elektrik yüzde 25 jeotermal kaynaklardan üretim ise yüzde 18 arttı. Bu rakamlar yerli ve çevreci kaynaklardan üretimin toplam elektrik üretimindeki payının çok hızlı arttığını gösterdi.

En hızlı artış Şırnak'ta

7 milyon 949 bin tüketici ile elektrik tüketicisi adeti en yüksek il olan İstanbul'u 3 milyon 34 bin tüketiciyle Ankara ve 2 milyon 466 bin sayaçla İzmir takip etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre il genelindeki tüketici adeti yüzde 9,22 artış gösteren Şırnak, elektrik tüketici sayısının en çok artış gösterdiği il oldu. Şırnak'ı yüzde 8,30 artışla Bingöl ve yüzde 8,18 artışla Edirne takip etti.

Evlerde kullanım arttı, sanayide düştü

Toplam elektrik tüketim istatistiklerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre mesken grubundaki tüketimde yüzde 2,15 artış gözlemlenirken, sanayi grubunda tüketim yüzde 5,39 düştü. Türkiye'de tüketilen toplam elektriğin yüzde 42'si sanayi grubu tarafından kullanılırken, ticarethanelerde toplam elektriğin yüzde 28'i, evlerde ise yüzde 24'ü kullanıldı.

Serbest tüketici sayısında ise düşüş rekoru oldu

Geçtiğimiz günlerde yeni limitleri açıklanan ve 20 milyon kişinin elektrik tedarik şirketi değişikliği yapabilmesinin serbest hale geldiği serbest tüketici piyasasından ise kötü haberler geldi.