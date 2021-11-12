Elektrik prizinden çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Sinop'ta elektrik prizinden çıkan yangın, bir daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın 1. katındaki atölye odasında bulunan elektrik prizinden kıvılcımlar çıktı. Telefonunu prize takıp evine çay içmeye çıkan Nuri Çöpçü, evde olduğu sırada elektrik prizinden çıkan yangında alevler bir anda büyüyerek tüm daireyi sardı. Dumanın yükseldiğini fark eden Çöpçü, yangına ilk müdahaleyi yaparken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlerin teslim olduğu odaya müdahale etti. Yangın atölyede bulunan motosikletin benzin deposuna ulaşmadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde bulunan eşyaların çoğu kullanılamaz hale geldi. Yanan daire kullanılamaz hale gelirken yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. - SİNOP