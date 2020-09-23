Elektrik sanayiye 58.6 kuruş, konutlara 71.2 kuruş

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 1 kWh elektrik için sanayide 58.6 kuruş, konutlarda 71.2 kuruş ödendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk yarısında sanayide tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki yarı yıla göre yüzde 7.1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21.8 artarak ortalama 58.6 kuruşa yükseldi.