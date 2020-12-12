Elektrik sayacı okumak için girdiği bahçede karacayla karşılaştı - Son Dakika

Elektrik sayacı okumak için girdiği bahçede karacayla karşılaştı
12.12.2020 11:28
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ali Ceylan, elektrik sayacı kontrolü için girdiği evin bahçesinde karacayla karşılaştı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ali Ceylan, elektrik sayacı kontrolü için girdiği evin bahçesinde karacayla karşılaştı.
Akyazı ilçesinde elektrik saatlerini kontrol eden Ali Ceylan, Güzlek Mahallesi'ndeki bir evn bahçesine girdiğinde karşısında karaca buldu. Ceylan, karacayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karaca daha sonra ormanlık alana giderek, gözden kayboldu.
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