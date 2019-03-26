Elektrik sektöründe 15 yılda 100 milyar dolarlık yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 15 yılda elektrik sektöründe üretim, iletim, dağıtıma baktığımızda kamu, özel 100 milyar dolarlık yatırım yapmışız, dile kolay" dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor