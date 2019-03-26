Son Dakika Haberleri: Elektrik sektöründe 15 yılda 100 milyar dolarlık yatırım

Elektrik sektöründe 15 yılda 100 milyar dolarlık yatırım

5 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 15 yılda elektrik sektöründe üretim, iletim, dağıtıma baktığımızda kamu, özel 100 milyar dolarlık yatırım yapmışız, dile kolay" dedi.

Elektrik sektöründe 15 yılda 100 milyar dolarlık yatırım, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 15 yılda elektrik sektöründe üretim, iletim, dağıtıma baktığımızda kamu, özel 100 milyar dolarlık yatırım yapmışız, dile kolay" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:32 

Ekonomi
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