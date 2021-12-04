Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapattı - Son Dakika

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, bölge halkının yarım asırdır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, elektrik dağıtım şirketince otopark yapılmak üzere çift yönlü olarak tel örgü çekilerek kapatıldı. Evlerine ulaşımın zorlaştığını belirten mahalleli, mağdur olduklarını savundu. YEDAŞ elektrik dağıtım şirketi ise "Tapulu mülkümüzden geçen yolu şimdiye kadar idare ettik. Fakat araçlarımızın güvenliği için otopark ihtiyacından mecburen bu kararı almak zorunda kaldık" açıklamasını yaptı.

İlkadım'a bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, bölge halkının 50 yıldır ulaşımını kolayca sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, otopark yapılmak üzere elektrik dağıtım şirketi tarafından iki yönlü tel örgü çekilerek kapatıldı. Sokağın 100 metre arayla tel örgü çekilerek kapatılmasıyla evlerine ulaşımın zorlaştığını belirten mahalleli, mağdur olduklarını söyledi.