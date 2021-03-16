Son dakika haberi... ELEKTRİK ŞİRKETİNİN ESKİ ORTAKLARININ FETÖ DAVASINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

BİR elektrik şirketinin eski ortakları olan İsmail Ali Dağbaşı ve Cahit Durmaz'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık İsmail Ali Dağbaşı'nın 6 Temmuz 2020 tarihinde vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşmesi istenirken, sanık Cahit Durmaz'ın ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cahit Durmaz ve avukatları geldi. Şikayetçi Cumhurbaşkanlığı avukatı Mehmet Alagöz de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 10 sayfalık mütaalada sanık İsmail Ali Dağbaşı VİKO Elektrik A.Ş.'nin ortağı olduğu, sanığın ortağı olduğu şirketin FETÖ silahlı terör örgütünün güdümündeki Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği isimli vakfa 2011 - 2012 - 2013 yılında bağış yaptığı, sanığın bu şekilde ortağı olduğu şirket kanalıyla çeşitli zamanlarda yüksek miktarda bağış yapmak suretiyle terör örgütünü finanse ettiği öne sürüldü. Mütalaada, Dağbaşı'nın vefat etmeden önceki beyanında ortağı olan sanık Cahit Durmaz ile birlikte yaklaşık 25 yıl kadar çalıştığı, firma faal durumdayken 2002-2013 yılları arasında genelde ortağının aktif halde yönetimde olduğunu belirttiği hatırlatıldı. Vefat eden sanık İsmail Ali Dağbaşı'nın mütalaada yer verilen ifadesinde "2003 yılında aldığımız karardan sonra ben fiilen şirkette herhangi bir yetkiye sahip olmadım ve yetkiyi de kullanmadım. O tarihten sonra meslek örgütlerinde görev almaya başladım. Şirketle ilgimi azalttım. Bütün yetki ve sorumluluk Cahit Durmaz'daydı." dediği hatırlatıldı. Mütalaada, sanık İsmail Ali Dağbaşı'nın 6 Temmuz 2020 tarihinde vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşmesi istendi.

SANIĞIN "ÖRGÜT ÜYELİĞİ"NDEN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Mütalaada sanık Cahit Durmaz ile ilgili bölümde ise "Sanığın gerek şirket üzerinden gerek kişisel faaliyetleri ile sohbetlere katılması, eşi ve ailesi üzerinden yapmış olduğu eylemler kapsamında süreklilik, değişkenlik ve yoğunluk gösterdiği, sanığın FETÖ silahlı terör örgütü bünyesi kapsamında bulunduğu, sektör ve mali güç ile orantılı olacak şekilde örgüt talimatlarını yerine getirdiği tespit edilmiştir" denildi. Sanık hakkında sair beyanların bulunduğu kaydedilen mütalaada, "Banka hesap hareketlerinin zamanı ve yoğunluğu ile her ne kadar sanık hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği dışında terörizmin finansmanı açısından da iddianame tanzim edilmişse de, finansman kapsamında kalacak eylemlerin üyelik suçunun unsuru ve faaliyetleri içerinde eridiği, sanığın sadece silahlı terör örgütü üyeliği suçundan cezalandırılmasının gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi. Mütalaada, sanık Cahit Durmaz'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı son sözlerin sorulması için erteledi.

- İstanbul