Son dakika haberi... ELEKTRİK ŞİRKETİNİN ESKİ ORTAKLARININ FETÖ DAVASINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

Son dakika haberi... ELEKTRİK ŞİRKETİNİN ESKİ ORTAKLARININ FETÖ DAVASINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

16.03.2021 17:07
Son dakika haberi... ELEKTRİK ŞİRKETİNİN ESKİ ORTAKLARININ FETÖ DAVASINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ, System.String[]

Son dakika haberi... BİR elektrik şirketinin eski ortakları olan İsmail Ali Dağbaşı ve Cahit Durmaz'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

BİR elektrik şirketinin eski ortakları olan İsmail Ali Dağbaşı ve Cahit Durmaz'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık İsmail Ali Dağbaşı'nın 6 Temmuz 2020 tarihinde vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşmesi istenirken, sanık Cahit Durmaz'ın ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cahit Durmaz ve avukatları geldi. Şikayetçi Cumhurbaşkanlığı avukatı Mehmet Alagöz de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 10 sayfalık mütaalada sanık İsmail Ali Dağbaşı VİKO Elektrik A.Ş.'nin ortağı olduğu, sanığın ortağı olduğu şirketin FETÖ silahlı terör örgütünün güdümündeki Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği isimli vakfa 2011 - 2012 - 2013 yılında bağış yaptığı, sanığın bu şekilde ortağı olduğu şirket kanalıyla çeşitli zamanlarda yüksek miktarda bağış yapmak suretiyle terör örgütünü finanse ettiği öne sürüldü. Mütalaada, Dağbaşı'nın vefat etmeden önceki beyanında ortağı olan sanık Cahit Durmaz ile birlikte yaklaşık 25 yıl kadar çalıştığı, firma faal durumdayken 2002-2013 yılları arasında genelde ortağının aktif halde yönetimde olduğunu belirttiği hatırlatıldı. Vefat eden sanık İsmail Ali Dağbaşı'nın mütalaada yer verilen ifadesinde "2003 yılında aldığımız karardan sonra ben fiilen şirkette herhangi bir yetkiye sahip olmadım ve yetkiyi de kullanmadım. O tarihten sonra meslek örgütlerinde görev almaya başladım. Şirketle ilgimi azalttım. Bütün yetki ve sorumluluk Cahit Durmaz'daydı." dediği hatırlatıldı. Mütalaada, sanık İsmail Ali Dağbaşı'nın 6 Temmuz 2020 tarihinde vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşmesi istendi.

SANIĞIN "ÖRGÜT ÜYELİĞİ"NDEN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Mütalaada sanık Cahit Durmaz ile ilgili bölümde ise "Sanığın gerek şirket üzerinden gerek kişisel faaliyetleri ile sohbetlere katılması, eşi ve ailesi üzerinden yapmış olduğu eylemler kapsamında süreklilik, değişkenlik ve yoğunluk gösterdiği, sanığın FETÖ silahlı terör örgütü bünyesi kapsamında bulunduğu, sektör ve mali güç ile orantılı olacak şekilde örgüt talimatlarını yerine getirdiği tespit edilmiştir" denildi. Sanık hakkında sair beyanların bulunduğu kaydedilen mütalaada, "Banka hesap hareketlerinin zamanı ve yoğunluğu ile her ne kadar sanık hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği dışında terörizmin finansmanı açısından da iddianame tanzim edilmişse de, finansman kapsamında kalacak eylemlerin üyelik suçunun unsuru ve faaliyetleri içerinde eridiği, sanığın sadece silahlı terör örgütü üyeliği suçundan cezalandırılmasının gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.  Mütalaada, sanık Cahit Durmaz'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı son sözlerin sorulması için erteledi.


- İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Vefat, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ELEKTRİK ŞİRKETİNİN ESKİ ORTAKLARININ FETÖ DAVASINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyumcular bile satın alıyor! Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın' satışları patladı Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası Zehir tacirleri, narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüş Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor
FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu! Al-Ahli, Brezilyalı futbolcuya tazminat ödeyecek FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu! Al-Ahli, Brezilyalı futbolcuya tazminat ödeyecek         
17:32
Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi         
17:19
Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz         
17:12
Bebeğini çöpe atıp ölüme sebep olan anne 23 yıl sonra yakalandı! Kadını DNA'sı ele verdi Bebeğini çöpe atıp ölüme sebep olan anne 23 yıl sonra yakalandı! Kadını DNA'sı ele verdi         
17:00
Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi         
16:50
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı         
14:33
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor 19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor         
13:58
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 17:42:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... ELEKTRİK ŞİRKETİNİN ESKİ ORTAKLARININ FETÖ DAVASINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei