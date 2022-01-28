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Elektrik sobası devrildi, yangın çıktı - Son Dakika

Elektrik sobası devrildi, yangın çıktı

28.01.2022 10:38
Elektrik sobası devrildi, yangın çıktı

Kağıthane'de 2 katlı bir evde elektrik sobasının devrilmesi sonucunda yangın çıktı.

Kağıthane'de 2 katlı bir evde elektrik sobasının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan 8 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Yangın, sabah saatlerinde Kağıthane Telsizler Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin giriş katında yanan elektrik sobası devrildikten sonra yangın çıktı. Dumanı gören komşular hemen yardıma koştu. Evin üst katında bulunan 2 çocuk balkondan sarkıtılarak kurtarılırken, evde bulunan 8 kişi yara almadan kurtuldu. Komşuların yardımından sonra itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

"Camları kırdım komşuların hortumlarını çektik"

Yangını görür görmez yardım ettiğini söyleyen Necmi Karaduman, "Ben saat 08.30'da işe giderken ateşi gördüm. Camları kırdım. Komşuların hortumlarını çektik. İtfaiyeyi aradık, itfaiye geldi, müdahale etti. Yangın çıkan evin karşısında oturuyorum. Evden çıktım, yangını gördüm. 2 tane çocuk yukarı katta mahsurdu, onları balkondan aşağı sarkıttılar öyle aldık. Hanımını yine o şekilde aldık. Acayip ateş vardı. Altlı üstlü abi kardeş 8 kişi oturuyorlar" dedi. - İSTANBUL

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Kağıthane, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik sobası devrildi, yangın çıktı - Son Dakika


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