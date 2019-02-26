Son Dakika Haberleri: Elektrik Sobası Evi Yaktı

Elektrik Sobası Evi Yaktı

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir evin 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Kahramanmaraş'ta bir evin 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi 29. Sokak'ta yer alan Latif Topaloğlu'na ait evde, Menekşe Topaloğlu (27), ismi öğrenilemeyen 4 yaşındaki kızı ve Ökkeş Topaloğlu (22) ısınmak için elektrik sobasını açtı. Sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden çıkan dumanı fark eden ev sakinleri ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Herhangi bir can kabı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Sümer Mahallesi, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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