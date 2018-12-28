Elektrik Sobasından Çıkan Yangın Engelli Kadını Evsiz Bıraktı
1 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan engelli kadının yaşadığı ev, elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Aydın
'ın Efeler
ilçesinde yalnız yaşayan engelli kadının yaşadığı ev, elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Efeler Mesudiye
Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi numara 97'de bulunan tek katlı bir evde, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen engelli Nuray A. kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası büyük üzüntü yaşayan Nuray A.'yı mahalle sakinleri teselli etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri dumandan etkilenen Nuray A.'yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mahalle sakinleri, Nuray A.'nın evinin yangından dolayı kullanılmaz hale geldiğini ve kış günü kalacak başka yeri olmadığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Mesudiye Mahalle Muhtarı Cemal Zingal de yangından dolayı engelli vatandaş Nuray A.'nın yaşadığı evin kullanılmaz hale geldiğini belirterek, "Mahalle sakinimiz özürlü bir kadın. Evde yalnız yaşıyor. İlgili belediyeye gidip vatandaşımız için kalacak bir yer tahsis etmek için girişimde bulunacağız" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:09 Kaynak: İHA
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