Son Dakika Haberleri: Elektrik Sobasından Çıkan Yangın Engelli Kadını Evsiz Bıraktı

Elektrik Sobasından Çıkan Yangın Engelli Kadını Evsiz Bıraktı

1 saat önce

Elektrik sobasından çıkan yangın engelli kadını evsiz bıraktıAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan engelli kadının yaşadığı ev, elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Elektrik sobasından çıkan yangın engelli kadını evsiz bıraktı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan engelli kadının yaşadığı ev, elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Efeler Mesudiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi numara 97'de bulunan tek katlı bir evde, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen engelli Nuray A. kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası büyük üzüntü yaşayan Nuray A.'yı mahalle sakinleri teselli etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri dumandan etkilenen Nuray A.'yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mahalle sakinleri, Nuray A.'nın evinin yangından dolayı kullanılmaz hale geldiğini ve kış günü kalacak başka yeri olmadığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Mesudiye Mahalle Muhtarı Cemal Zingal de yangından dolayı engelli vatandaş Nuray A.'nın yaşadığı evin kullanılmaz hale geldiğini belirterek, "Mahalle sakinimiz özürlü bir kadın. Evde yalnız yaşıyor. İlgili belediyeye gidip vatandaşımız için kalacak bir yer tahsis etmek için girişimde bulunacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:20 Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın Babası Hayatını Kaybetti Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var

Sosyal Koruma Yardımları Son 5 Yılda Yüzde 74 Arttı Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:20:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik Sobasından Çıkan Yangın Engelli Kadını Evsiz Bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]