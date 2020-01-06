Elektrik sobasından çıkan yangın evde hasara neden oldu - Son Dakika

Köyceğiz ilçesinde bir evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.
Yeşilköy Mahallesi'nde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Abdullah Yiğit'e ait tek katlı evde yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında Yiğit, evden kendi imkanlarıyla çıktı.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirlendi.