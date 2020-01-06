Elektrik sobasından çıkan yangın evde hasara neden oldu - Son Dakika

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında Yiğit, evden kendi imkanlarıyla çıktı.

Köyceğiz ilçesinde bir evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.

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