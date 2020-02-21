Elektrik sobasından çıkan yangın, evde hasara neden oldu - Son Dakika
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Elektrik sobasından çıkan yangın, evde hasara neden oldu

1 saat önce

ADANA'da üç katlı müstakil binanın giriş katındaki dairede, elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Elektrik sobasından çıkan yangın, evde hasara neden oldu, System.String[]

ADANA'da üç katlı müstakil binanın giriş katındaki dairede, elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangın, evin bir odasında hasara yol açtı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68042 sokaktaki 3 katlı müstakil binanın giriş katındaki dairede yaşayan 3 genç, saat 04.00 sıralarında evi saran dumana uyandı. Evde çıkan yangını fark eden gençler, kendilerini dışarıya atıp, itfaiyeyi aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Ayrıca itfaiye ekipleri, binanın üçüncü katında yaşadığı öğrenilen yaşlı kadını çıkarmak için daireye çıktı. Ekipler, yaşlı kadının evinde olmadığını belirledi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. Dairede inceleme yapan itfaiye erleri, yangının elektrik sobasının kısa devre yapması sonucu çıktığını tespit etti. Yangın sonucu, evin bir odasında hasar meydana geldi.


İtfaiye, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
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