Son Dakika Haberleri: Elektrik süpürgesinde 617 gram 'metamfetamin' ele geçirildi
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Elektrik süpürgesinde 617 gram 'metamfetamin' ele geçirildi

59 dakika önce

Elektrik süpürgesinde 617 gram 'metamfetamin' ele geçirildiMUŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda elektrik süpürgesine gizlenmiş halde 617 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elektrik süpürgesinde 617 gram 'metamfetamin' ele geçirildi

MUŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda elektrik süpürgesine gizlenmiş halde 617 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri uyuşturucu maddeden korumak için çalışmalarını artırdı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Çiftlik uygulama noktasında iki araçta yapılan aramada uyuşturucu madde sattıkları belirlenen K.D., Y.D., D.Ö. ve M.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Araçların birinin içerisinde bulunan elektrik süpürgesinde narkotik köpeğin tepki vermesi sonucu yapılan aramada ise 617 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

TELEFONLARA 'UYUMA' UYGULAMASI

Öte yandan, uyuşturucu ile mücadelede akıllı telefonlara yüklenen 'Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu' (UYUMA) Projesi uygulamaya sokuldu. Konuyla ilgili Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca ilimizde bulunan öğrencilerin uyuşturucu ile temasını engelleyerek, öğrencilerin her türlü tehlikeden uzak, güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla, akıllı telefonlara yüklenen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesine vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sayesinde, terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu maddelere karşı olan mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir.

Elektrik süpürgesinde 617 gram 'metamfetamin' ele geçirildi

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
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