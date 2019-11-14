Son Dakika Haberleri: Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı

Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuştrucu operasyonunda, elektrik süpürgesi içerisine saklanmış halde uyuşturucu ele geçirildi.

Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuştrucu operasyonunda, elektrik süpürgesi içerisine saklanmış halde uyuşturucu ele geçirildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda, Yıldırım Değirmenönü Mahallesinde T.Ç isimli şahısın ikametine baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada elektrik süpürgesinin içine saklanmış 215 gram metamfetamin ele geçirildi. Ardından dolabın içinden 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Ekipler şüpheli T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
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