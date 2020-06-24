Elektrik tamircisi jeneratörü tamir etmek isterken akıma kapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da bir sitenin jeneratör kısmında yaşanan elektrik arızasını tamir etmek isterken yüksek akıma kapılan elektrik tamircisi ağır yaralandı. Yaralı elektrik tamircisi vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınarak en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde bulunan Kaya Gold Cty İnşaat isimli sitede gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede elektrik arızasının giderilmesi için sık sık elektrik kesintisi oluşması nedeniyle sitenin enerji ve jeneratöründe arıza meydana geldi. Bunun üzerine arızanın giderilmesi için site yönetimi elektrik tamircisini çağırdı.

AKIMA KAPILAN ELEKTRİK TAMİRCİSİ ALEV ALDI

Elektrik arızasını gidermek için jeneratörün bulunduğu ve etrafı tel çitlerle kapalı olan alana giren Bülent isimli tamircisi burada enerji nakil kablolarına baktığı sırada bir anda akıma kapılarak alev aldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar akıma kapılarak ağır yaralanan elektrik tamircisine yardım etmek için yanan tamircinin kıyafetlerini çıkararak toprağın üzerine yatırıp sağlık ekiplerinin gelmesini beklediler.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı şahsı ambulansla en yakın hastaneye götürdü. Hastanenin acil servisinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, daha sonra yoğum bakım ünitesine alındı. Elektrik tamircisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)