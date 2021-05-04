Elektrik tedarikçisini değiştiren esnaf fatura maliyetlerini azaltabiliyor - Son Dakika

Elektrik tedarikçisini değiştiren esnaf fatura maliyetlerini azaltabiliyor

04.05.2021 13:55
Elektrik tedarikçisini değiştiren esnaf fatura maliyetlerini azaltabiliyor, System.String[]

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, esnaf ve KOBİ'lerin elektrik tedarik şirketlerini değiştirerek yılda 1-2 fatura tutarına kadar tasarruf edebileceğine işaret ediyor.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, esnaf ve KOBİ'lerin elektrik tedarik şirketlerini değiştirerek yılda 1-2 fatura tutarına kadar tasarruf edebileceğine işaret ediyor.

encazip.com'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle tüm ülkede geçerli olan 17 günlük tam kapanma süreci 29 Nisan'da başladı. Salgından en çok etkilenen esnaf ve KOBİ'lerin, kapanma sürecinde zorlanacakları konuların başında sabit giderlerden biri olan elektrik faturaları geliyor.

Esnaf ve KOBİ'lere bu zor günlerinde kolayca elektrik tedarikçisini değiştirme imkanı sunarak destek olan serbest elektrik piyasası, en önemli gider kalemlerinden biri olan elektrik faturalarından tasarruf etmelerini sağlıyor.

Açıklanan son elektrik tarifelerine göre, kilovatsaat başına en fazla ücreti esnaf ve KOBİ'ler ödüyor. Elektrik tedarikçisini değiştirmemiş ticarethanelerin ödediği kilovatsaat ücreti vergiler hariç 0,5981 TL iken, meskenlerde 0,3967 TL, sanayide ise 0,5515 TL oluyor. Türkiye'deki toplam 45 milyon sayacın 7 milyonu iş yerlerine ait olurken, tüketilen elektriğin yüzde 23'ü ticarethane, yüzde 45'i de sanayi abone grubu tarafından kullanılıyor.

"Bir yıllık kullanımda 2 aylık fatura tutarına yakın bir tasarruf"

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com Kurucusu Çağada Kırım, enerji piyasasının artık serbest bir piyasa olduğunu ve özellikle de KOBİ'lerin bu piyasadan faydalanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle tam kapanma döneminde tüketiciler, devletten elektrik faturası konusunda destek beklerken, elektrik piyasasının artık serbestleştiği ve piyasa dinamiklerinin kendi desteğini oluşturabileceği unutulmamalı. Serbest tüketici olmasına rağmen elektrik tedarikçisini henüz değiştirmemiş esnaf sayısının 5 milyon civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda iş yerlerinin önemli bir çoğunluğu elektrik tedarikçisini değiştirerek yüzde 17'ye kadar daha ucuz fiyattan elektrik kullanabilir. Bu da bir yıllık kullanımda 2 aylık fatura tutarına yakın bir tasarruf anlamına geliyor. Tüketicilerin devletten destek beklemek yerine, harekete geçerek yine devlet tarafından oluşturulmuş serbest piyasaya katılmaları gerekiyor."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında yıllık bazda üretici fiyatlarının yüzde 35,17'ye yükseldiğini, bunun da artan mal ve hizmet fiyatları olarak tüketiciye geri döndüğünü aktaran Kırım, "Nihayetinde tüketiciler elektrik faturalarında ödemedikleri maliyeti, aldıkları ürünlerde ödemiş oluyor. Bu durum, enflasyonun yükselmesine de neden olan önemli bir faktördür. İş yerlerinin, serbest piyasaya katılımı yoluyla daha ucuz elektrik kullanması mümkün olsa da bu durumun tedarikçi değiştirmemiş olan iş yerlerine de yansıtılması gerekiyor. Tarife fiyatlandırmasında denge olmazsa üretici enflasyonu çok yükselir ve bundan en çok etkilenen tüketici olur. Yüksek üretici fiyat endeksinin, ilerleyen aylarda tüketici fiyat endeksine de yansıması kaçınılmaz. Dolayısıyla evlerden çok iş yerlerinin desteklenmesinin tüketiciye etkisi çok daha olumlu olur." ifadelerini kullandı.

Sanayicinin serbest piyasada pazarlık usulü ile uygun fiyata elektrik satın aldığını ancak milyonlarca esnafın henüz bundan faydalanmadığını belirten Kırım, "tam kapanma" döneminde bundan faydalanılmasının esnafa beklenen desteği sağlayacağını kaydetti.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Nisan, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elektrik tedarikçisini değiştiren esnaf fatura maliyetlerini azaltabiliyor - Son Dakika


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