Son Dakika Haberleri: Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu
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Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu

30 dakika önce

Rusya'da elektrik teknisyeni, çalıştığı sırada elektrik çarptı.

Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu, System.String[]
Rusya'da elektrik teknisyeni, çalıştığı sırada elektrik çarptı. 34 yaşındaki teknisyenin vücudunun büyük oranda yandığı belirtildi.

Rusya'nın Murmansk şehrinin Kavdorsky bölgesinde 10 Temmuz'da meydana gelen olayda, elektrik teknisyenini, onarım yaptığı sırada 6 bin volt elektrik çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elektrik arızası sonucu aniden küçük çaplı bir yangının teknisyeni yuttuğu görüldü.

Hastaneye kaldırılan teknisyenin vücudunun yüzde 60'ında ikinci dereceden yanıklar oluşurken; Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair cezai soruşturma başlattı.


Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:24 Kaynak: DHA
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