Elektrik, Telefon, İnternet ve Doğalgazda Açma Kapama Cezaları Zamlandı

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Patronlardan Asgari Ücret Açıklaması: 2 Bin TL'nin Üzerinde Olmaması Gerekir

Mansur Yavaş, Kendisini Telefonla Arayıp Tebrik Eden Meral Akşener'e Teşekkür Etti