Son Dakika Haberleri: Elektrik, Telefon, İnternet ve Doğalgazda Açma Kapama Cezaları Zamlandı

Elektrik, Telefon, İnternet ve Doğalgazda Açma Kapama Cezaları Zamlandı

2 saat önce

Elektrik, telefon, internet ve doğalgaz abonelerinin şikayet ettiği açma kapama cezaları aldı başını gidiyor. Faturasını ödememesi sonucu hizmetleri kesintiye uğrayan abonelerden alınan ceza; elektrikte 33, 8 liraya çıkarıldı. GSM şirketlerinin yaklaşık 25 liralık söz konusu cezalarını yeni yılda artırıp artırmayacağı merak ediliyor. Fatura borcunu zamanında ödemeyen elektrik abonelerinden tahsil edilen açma kapama bedelleri enflasyon oranında […]The post Elektrik, telefon, internet ve doğalgazda açma kapama cezaları zamlandı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Elektrik, Telefon, İnternet ve Doğalgazda Açma Kapama Cezaları Zamlandı, System.String[]
Elektrik, telefon, internet ve doğalgaz abonelerinin şikayet ettiği açma kapama cezaları aldı başını gidiyor. Faturasını ödememesi sonucu hizmetleri kesintiye uğrayan abonelerden alınan ceza; elektrikte 33, 8 liraya çıkarıldı. GSM şirketlerinin yaklaşık 25 liralık söz konusu cezalarını yeni yılda artırıp artırmayacağı merak ediliyor.

Fatura borcunu zamanında ödemeyen elektrik abonelerinden tahsil edilen açma kapama bedelleri enflasyon oranında arttırıldı. Elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri de yükseltildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellendi.,

EPDK, tarafından belirlenen ve 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak elektrikte kesme-bağlama bedellerinin alçak gerilim için 33,8 lira, orta gerilim için de 171,6 liraya çıkarıldı. İstanbul Avrupa Yakası dağıtım işini yapan Boğaziçi Elektrik, şu anda borçtan kaynaklı açma kapama cezasını faturalara 30 lira olarak yansıtıyor.

Telefon, internet ve doğal gaz faturalarının zamanında ödenmemesi durumunda hizmet sağlayıcı şirketlerce uygulanan açma kapama cezalarının artıp artmayacağı merak ediliyor. Abonelerin bulunduğu adrese gitmeyip şirket merkezinden otomatik olarak sistemden yapılan açma kapama işleminin şirketlere hiçbir maliyeti olmadığı biliniyor.

Cep telefonu operatörlerinde ise açma kapatma bedeli 25 TL.Yeni yılda bu bedellerin ne kadar artacağı merak ediliyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:19 

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