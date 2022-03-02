Elektrik teli hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Elektrik teli hırsızları yakalandı

02.03.2022 10:04
Elektrik teli hırsızları yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinde elektrik teli hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına aldı.

Mersin'in Mut ilçesinde elektrik teli hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesi Sertavul Yaylasında elektrik kesintisi yaşanması üzerine devriye atan ekipler, elektrik teli hırsızlığı ihtimali üzerine bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına alarak, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu bölgede bulanan şüpheli bir araçta arama yapan ekipler, 500 metre uzunluğunda elektrik teli ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, Karaman'dan geldiklerini ve 500 metre uzunluğundaki elektrik telini kendilerinin keserek çaldığını itiraf etti.

Şüpheli şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

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Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik teli hırsızları yakalandı - Son Dakika


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