Son Dakika Haberleri: Elektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları yaktı
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Elektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları yaktı

31 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektrik tellerinin birbirine değmesiyle oluşan kıvılcım tarlada yangın çıkardı.

Elektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları yaktı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektrik tellerinin birbirine değmesiyle oluşan kıvılcım tarlada yangın çıkardı. Yangında 125 dönümlük arazide hasada hazır haldeki arpa, küle döndü.
Yoğunca Mahallesi yakınlarındaki arpa ekili tarlalardan geçen elektrik tellerinin birbirine teması sonucu çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Dumanları fark eden tarla sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri de traktörlerle ekili alanların bulunduğu tarlaları sürerek, yangının diğer tarlalara sıçramasının önüne geçmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren yangın, daha sonra itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kontrol altına alındı. Hasar oluşan arazilerin sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım beklediklerini söyledi.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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