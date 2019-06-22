Elektrik telinden sıçrayan kıvılcım kamyon kasasını yaktı
1 saat önce
MANİSA (AA) - Manisa'da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, park halindeki bir kamyonun kasasının yanmasına sebep oldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:49 Kaynak: AA
MANİSA (AA) - Manisa
'da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, park halindeki bir kamyonun kasasının yanmasına sebep oldu.
Alınan bilgiye göre Yunusemre
ilçesi Mutlu Mahallesindeki boş bir arsada park halinde bulunan 45 HH 022 plakalı kamyonun üzerine elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar düştü.
Kamyondan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.
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