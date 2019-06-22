Son Dakika Haberleri: Elektrik telinden sıçrayan kıvılcım kamyon kasasını yaktı
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Elektrik telinden sıçrayan kıvılcım kamyon kasasını yaktı

1 saat önce

MANİSA (AA) - Manisa'da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, park halindeki bir kamyonun kasasının yanmasına sebep oldu.

Elektrik telinden sıçrayan kıvılcım kamyon kasasını yaktı, System.String[]
MANİSA (AA) - Manisa'da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, park halindeki bir kamyonun kasasının yanmasına sebep oldu.
Alınan bilgiye göre Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesindeki boş bir arsada park halinde bulunan 45 HH 022 plakalı kamyonun üzerine elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar düştü.
Kamyondan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:49 Kaynak: AA
Yunusemre, Manisa, Güncel
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