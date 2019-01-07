Son Dakika Haberleri: Elektrik Telleri Havai Fişek Gibi Patladı

Elektrik Telleri Havai Fişek Gibi Patladı

30 dakika önce

Adana'da kopan elektrik telleri havi fişek gibi patladı.

Adana'da kopan elektrik telleri havi fişek gibi patladı.

Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde cep telefonu ile çekilen görüntüler, kopan elektrik telleri havai fişek gibi patlaması dikkat çekti. Mahalleli korku içinde o anları anbean görüntüledi. Mahalle sakinlerinden 27 yaşındaki Resul Çolak 2 güne bir elektrik tellerinin koptuğunu belirtti. Resul Çolak," Mahallemizde 2 güne bir elektrik direklerinden teller kopuyor. Burada insanların zarar görebileceğinden tedirgin oluyoruz. Özellikle akşam saatlerinde karanlık olduğu için birimiz yanlışlıkla üzerine bassak canımızdan olacağız. . Biz insanlarının mağduriyetini gidermek adına elektrik dağıtıcısına gittik, kendileri ile bizi görüştürmüyorlar. " dedi.

ELEKTRİK TELLERİ PATLADIĞINDA HAVAİ FİŞEĞİ ANDIRIYOR

Resul Çolak," İnsanların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Burada insanların hastaları var. Kimisi buhar makinasıyla tedavi görüyor. Elektronik cihazlarımız hep bozuluyor. Elektrik telleri patladığında resmen bir havai fişek görüntüsünü andırıyor. Burada evlere zarar veriyor. Yangın devam ediyor elektrik tellerinde, bunu da biz söndüremiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Seyhan, Gülbahçesi Mahallesi, Adana, Güncel
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