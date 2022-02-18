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Elektrik tellerinde mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kamerada - Son Dakika

Elektrik tellerinde mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kamerada

18.02.2022 09:11

Elektrik tellerinde mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kamerada Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu önündeki elektrik tellerine takılan genç paraşütçü büyük tehlike atlattı Trabzon'da bir yamaç paraşütçüsü genç Akyazı tepesinden atlayışa geçtikten kısa bir süre sonra rüzgarın da...

Elektrik tellerinde mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kamerada

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu önündeki elektrik tellerine takılan genç paraşütçü büyük tehlike atlattı

TRABZON - Trabzon'da bir yamaç paraşütçüsü genç Akyazı tepesinden atlayışa geçtikten kısa bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerine takıldı. Yaklaşık 4 metre yükseklikte bir süre paraşütte asılı kalan genç daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı Tepesi deniz seviyesi üzerine doğru yamaç paraşütüyle uçuşa geçen Ali Atıcı, 250-300 metre kadar uçuş yaptıktan sonra inişe geçmeye çalışırken rüzgarın etkisiyle Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu önündeki elektrik tellere takıldı. Yaklaşık 4-5 metre yükseklikte paraşütle birlikte asılı kalan Atıcı, daha sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Uçuş yapan kişinin öğrenci olduğunu belirten Trabzon Hava Sporları İl Temsilcisi Yüksel Değer, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade ederek, "Arkadaşımız biraz acemiydi. Rötarlı bir hava geldi tam iniş alanına geldiğinde teli görmedi ve takıldı. Sağ olsun itfaiyeden arkadaşlar geldi kendisini indirdi. Bunlar normal olan şeyler, arkadaşın kendisine bir şey olmadı, malzemeye de bir şey olmadı, her şey normal. Bu sporda bu tür olaylar olabiliyor" dedi.

Elektrik tellerinde mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kamerada
Elektrik tellerinde mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kamerada
Elektrik tellerinde mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kamerada

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İtfaiye, Trabzon, Akyazı, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik tellerinde mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kamerada - Son Dakika


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