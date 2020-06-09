Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım buğday tarlasını yaktı - Son Dakika

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım buğday tarlasını yaktı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında 2 dekarlık ekili buğday tarlası yandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında 2 dekarlık ekili buğday tarlası yandı.

Kışlak Mahallesi'nde akşam saatlerinde elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. 2 dekarlık ekili buğday tarlasının yandığını gören mahalleli, Hatay Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşlarında yardımlarıyla kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 2 dekarlık buğday tarlasının zarar gördüğü belirtildi. - HATAY

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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