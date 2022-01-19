Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı - Son Dakika

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı

ADIYAMAN - Adıyaman'da birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar gecenin karanlığını aydınlattı.

İki gündür kent merkezinde etkili olan kar yağışından dolayı ağırlığa dayanamayarak sarkan elektrik telleri birbirine temas etti. Havai fişek misali ses çıkarıp kıvılcımlar saçan elektrik telleri gecenin karanlığını aydınlattı. Alitaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda sesi duyan vatandaşlar pencerelere koştu. Vatandaşlar yaşanılan olayı cep telefonlarıyla saniye saniye kayda aldı. Kıvılcımlar elektrik akımlarının kesilmesiyle sona erdi.