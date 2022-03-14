Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu - Son Dakika
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Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

14.03.2022 00:04

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu Hatay'ın Samandağ ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar mahalle sakinlerini endişelendirdi.

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar mahalle sakinlerini endişelendirdi.

İlçeye bağlı Çiğdede mahallesinde, gece saatlerinde birbirine değen elektrik telleri kısa devre yaptı. Kıvılcım çıkaran teller, mahalle sakinleri tarafından endişeye neden oldu. Patlama sesi de oluşturan elektrik telleri için ilgili kuruma ihbarda bulunuldu. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

YORUMLAR
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Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu - Son Dakika
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