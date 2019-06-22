Son Dakika Haberleri: Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım kamyonu yaktı
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Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım kamyonu yaktı

28 dakika önce

Manisa'da, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım park halindeki bir kamyonun kasasının yanmasına sebep oldu.

Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım kamyonu yaktı, System.String[]
Manisa'da, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım park halindeki bir kamyonun kasasının yanmasına sebep oldu. Paniğe neden olan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Olay, Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi'ndeki boş bir arsada meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, tellerin hemen altında park halinde bulunan 45 HH 022 plakalı kamyonun üzerine düştü. Kasa bölümü alev alan kamyon, yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi faciayı önledi. Yangın, park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Kamyonun kasası kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen ekipler elektriği kesip, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
Yunusemre, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa
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