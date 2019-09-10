Elektrik tellerine çarpan kuşlar mezarlığı yaktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuşların elektrik tellerine çarpması nedeniyle mezarlıkta yangın çıktı.

İddiaya göre, kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu Çavuşköy Mahallesi kırsalında bulunan mahalle mezarlığında yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın mezarlık ve ağaçların zarar görmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, civara sıçramadan yangını söndürdü.

2 dönüm alanın yandığını ifade eden Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Erdal Esen, yangının çıkış sebebinin tellere çarpan kargalar olduğunu belirtti.