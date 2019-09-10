Son Dakika Haberleri: Elektrik tellerine çarpan kuşlar mezarlığı yaktı
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Elektrik tellerine çarpan kuşlar mezarlığı yaktı

14 dakika önce

Elektrik tellerine çarpan kuşlar mezarlığı yaktıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuşların elektrik tellerine çarpması nedeniyle mezarlıkta yangın çıktı.

Elektrik tellerine çarpan kuşlar mezarlığı yaktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuşların elektrik tellerine çarpması nedeniyle mezarlıkta yangın çıktı.

İddiaya göre, kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu Çavuşköy Mahallesi kırsalında bulunan mahalle mezarlığında yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın mezarlık ve ağaçların zarar görmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, civara sıçramadan yangını söndürdü.

2 dönüm alanın yandığını ifade eden Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Erdal Esen, yangının çıkış sebebinin tellere çarpan kargalar olduğunu belirtti.

Elektrik tellerine çarpan kuşlar mezarlığı yaktı

Çavuşköy, Tekirdağ, Malkara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:31 Kaynak: İHA
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