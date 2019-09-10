Son Dakika Haberleri: Elektrik tellerine çarpan kuşlar yangın çıkardı
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Elektrik tellerine çarpan kuşlar yangın çıkardı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elektrik tellerine çarpan kuşlar yangın çıkardı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesindeki mezarlıkta elektrik tellerine çarpan kuşlar nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında, 2 dönümlük alanda bulunan ağaçlar zarar gördü.

Tekirdağ, Malkara, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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