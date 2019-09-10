Son Dakika Haberleri: Elektrik tellerine çarpan kuşlar yangına neden oldu
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Elektrik tellerine çarpan kuşlar yangına neden oldu

22 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuşların elektrik tellerine çarpması nedeniyle mezarlıkta yangın çıktı.

Elektrik tellerine çarpan kuşlar yangına neden oldu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuşların elektrik tellerine çarpması nedeniyle mezarlıkta yangın çıktı.


İddiaya göre, kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu Çavuşköy Mahallesi kırsalında bulunan mahalle mezarlığında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın mezarlık ve ağaçların zarar görmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, civara sıçramadan yangını söndürdü.


2 dönüm alanın yandığını ifade eden Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Erdal Esen, yangının çıkış sebebinin tellere çarpan kargalar olduğunu belirtti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çavuşköy, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
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