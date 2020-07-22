Elektrik tellerine çarpan saman yüklü kamyon alev alev yandı - Son Dakika

Elektrik tellerine çarpan saman yüklü kamyon alev alev yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik tellerine çarpan saman yüklü kamyon alev alev yandı.

Olay ilçeye bağlı Kalınağaç Kırsal Mahallesinde meydana geldi Alınan bilgilere göre, Hasan G.ye ait saman yüklü kamyon mahalle sakinlerinden Abdurrahman D.ye saman götürdüğü sırada, mahalle içinde sarkan elektrik tellerine çarptı. Tellerin kıvılcım saçmasıyla, saman torbaları alev aldı. Yangın kısa sürede tüm samana ve kamyona sıçradı.

Olay yerine itfaiye ekipleri çağrılırken, kamyon sahibi ve mahalle sakinleri yangını sündürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan saman ve kamyonu söndürürken, saman ve kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kamyon içerisinde 10 bin TL saman olduğu öğrenilirken, Kamyon sahibi Hasan G'nin kısa süre önce çalışmak amacıyla kamyonu borçla aldığı öğrenildi.