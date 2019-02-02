Son Dakika Haberleri: Elektrik Tellerine Çarparak Yaralanan Doğana Tedavi

Elektrik Tellerine Çarparak Yaralanan Doğana Tedavi

11 dakika önce

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, yüksek gerilim hatlarına çarpması sonucu yaralanan doğan, tedaviye alındı.

Elektrik Tellerine Çarparak Yaralanan Doğana Tedavi, System.String[]
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, yüksek gerilim hatlarına çarpması sonucu yaralanan doğan, tedaviye alındı.

Gölyaka ilçesi Fatih Mahallesi'nde bahçesinde gezen Muhammet Şentürk, bir doğanın uçamadığını gördü. Muhammet Şentürk, Gölyaka Avcılar Atıcılar ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği'ne haber verdi. Gelen dernek başkanı Bahattin Ceylan, yaralı olduğunu belirlediği doğanı alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Doğanın, yüksek gerilim hatlarına çarpması sonucu yaralandığı tespit edildi.

Doğan, milli parklar rehabilitasyon merkezinde yapılacak tedavinin ardından doğaya salınacak.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:52 Kaynak: DHA

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