Son Dakika Haberleri: Elektrik Tellerine Çarparak Yaralanan Leylek Tedavi Altına Alındı

Elektrik Tellerine Çarparak Yaralanan Leylek Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, elektrik tellerine çarparak yaralanan leyleği koruma altına alarak tedavisi için veteriner hekime teslim etti.

Elektrik Tellerine Çarparak Yaralanan Leylek Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, elektrik tellerine çarparak yaralanan leyleği koruma altına alarak tedavisi için veteriner hekime teslim etti.

Selçuklu ilçesi Yazıbelen Mahallesi'nde yaralı bir leyleğin tarlanın kenarında çırpındığını gören mahalle sakinlerinin Selçuklu Belediyesi Hizmet Masasına bilgi vermeleri üzerine harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yaralı leyleğin bulunduğu bölgeye gitti. Elektrik tellerine çarparak sol kanadından yaralandığı tespit edilen leyleğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, yarasından dolayı araç içerisinde elde taşıdıkları leyleği Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekimlere teslim etti. Veterinerlerin kontrolü altında bulunan leyleğin yarasına pansuman yapıldığı, kısa sürede sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

Konya, Selçuklu, Güncel
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