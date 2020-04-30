Elektrik tellerine çarpıp yaralanan pelikan tedavi altına alındı - Son Dakika

Konya'da yol kenarında yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Karatay ilçesine bağlı Bakırtolu Mahallesi'nde yol kenarında yaralı bir pelikan olduğu bilgisinin verilmesi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli parklar görevlileri, pelikanın elektrik tellerine çarpıp kanadından yaralandığını ve uçamadığını belirledi.

Yaralı pelikanın tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği, iyileşmesinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.