Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu - Son Dakika
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Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu

13.04.2022 10:23

Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu Elazığ'da elektrik tellerine takılan akbaba, akıma kapılması sonucu telef oldu.

Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da elektrik tellerine takılan akbaba, akıma kapılması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan akbaba, merkez mahallede elektrik tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik akımına kapıldığı belirtilen akbaba telef oldu. Hızla tellerden yere düşen akbabanın yaklaşık 2 metre boyunda olduğu ifade edildi. Olayı gören vatandaşlar telef olan akbabanın etrafında toplanarak cep telefonlarıyla hayvanı görüntüledi.

Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu
Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu
Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu

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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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