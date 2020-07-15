Elektrik tellerine takılan karganın kurtarılma anı kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de bir binanın çatısında bulunan elektrik tellerine takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.



Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Ünsiyet Sokakta bulunan bir binanın çatısındaki elektrik tellerine bir karganın takıldığını gören bina sakinleri önce kargayı kendi çabaları ile kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda takıldığı telden kurtarılamayan karga için itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla binanın çatısına çıkarak elektrik tellerine takılan kargayı, takıldığı kablolardan kurtardı. Karganın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL