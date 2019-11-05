Elektrik tellerine takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kevenli TOKİ girişinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar elektrik direğindeki tellere takılarak mahsur kalan kargayı görmeleri üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden ekipler direkte elektrik olmasından doyalı Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerine haber verdiler. Elektriğin kesilmesiyle itfaiye eri, yangın merdiveni ile karganın mahsur kaldığı yere çıktı. Ayakları tellere takılan Karga, kurtarılmasıyla özgürlüğe kanat çırparak bölgeden uzaklaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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