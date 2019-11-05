Son Dakika Haberleri: Elektrik tellerine takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika Yerel Elektrik tellerine takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Elektrik tellerine takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Elektrik tellerine takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardıVAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde elektrik tellerine takılan karga, itfaiye kipleri tarafından kurtarıldı.

Elektrik tellerine takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde elektrik tellerine takılan karga, itfaiye kipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kevenli TOKİ girişinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar elektrik direğindeki tellere takılarak mahsur kalan kargayı görmeleri üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden ekipler direkte elektrik olmasından doyalı Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerine haber verdiler. Elektriğin kesilmesiyle itfaiye eri, yangın merdiveni ile karganın mahsur kaldığı yere çıktı. Ayakları tellere takılan Karga, kurtarılmasıyla özgürlüğe kanat çırparak bölgeden uzaklaştı.

Elektrik tellerine takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Karşıyaka, İpekyolu, İtfaiye, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
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