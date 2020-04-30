Elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isteyen çocuk akıma kapıldı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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